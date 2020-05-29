«Пандемия изменила всех нас»: Юлия Шойгу о самых важных выводах для каждого россиянина

Пандемия коронавируса внесла огромное количество коррективов в жизнь россиян. И теперь встают новые задачи - максимально комфортно выйти из состояния самоизоляции и вернуться к нормальной жизни, адаптироваться к изменениям, которые произошли в обществе, переоценить свои ценности и изменить свое отношение к привычным ранее вещам. Об этом и многом другом в эксклюзивном интервью телеканалу «Звезда» рассказала директор Центра экстренной психологической помощи МЧС РФ Юлия Шойгу.

В период самоизоляции люди оказались в ситуации, когда лишний раз выйти из дома нельзя, и, как следствие, столкнулись с новыми психологическими вызовами. Однако Центр экстренной психологической помощи россиян один на один с проблемой не оставил.

«За это время наши специалисты приняли больше 6 000 звонков, и большая часть этих звонков была посвящена именно оказанию психологической помощи, я имею в виду, что это были полноценные развернутые консультации в таком дистанционном телефонном формате. В этой работе принимали участие специалисты не только московские, а современная техника позволила нам подключить специалистов из всех наших восьми филиалов», - рассказала Юлия Шойгу.

Люди обращались за помощью по разным поводам: у кого-то были проблемы в семье, кто-то не знал, чем занять своих отпрысков, да и общая ситуация психологического комфорта не добавляла - люди боялись выходить на улицу, чтобы не заразиться. Теперь же, когда ограничения начинают снимать, россиян тревожит другая ситуация: дома было безопасно, а вот можно ли так же ощущать себя на улице, миновала ли опасность? Одна тревога сменила другую.

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Центр психологической помощи проанализировал все звонки, которые поступали от россиян, и разработал специальные рекомендации для граждан с целью максимально облегчить их жизнь в период самоизоляции и после снятия ограничений. Самое главное, по мнению Юлии Шойгу, - это выделить основной тревожный фактор, просто задать себе вопрос: «Что волнует меня данной ситуации больше всего?» И уже от этого и строить стратегию собственных действий. Юлия Шойгу привела самый очевидный пример - человек после самоизоляции не чувствует себя безопасно в городе, ему страшно выходить на улицу.

«В этой ситуации надо продумать основные шаги, в каком направлении двигаться в нормальную жизнь, то есть не надо планировать так, чтобы поехать всеми видами транспорта на другой конец города, где встретятся много людей незнакомых. Это, конечно, будет вызывать сильную тревогу. Надо распланировать это мероприятие так, что все больше и больше мест для человека становится безопасными. Двор собственного дома, ближайший магазин, путь от дома до работы - небольшими этапами планировать расширение своих возможностей», - порекомендовала эксперт.

Поступали звонки и по поводу отношения в семьях и с другими значимыми близкими. Но, как заверила Юлия Шойгу, эта проблема и до пандемии была одной из самых актуальных. А пока проводить сложные исследования проблематики влияния пандемии на отношения в семье еще рано.

«Вы знаете, эта тема насколько популярна, настолько сложна в исследованиях. Если говорить про серьезные научные исследования, то еще рано говорить, что такие данные есть, и довольно сложно провести такое исследование, чтобы можно было сказать, каким образом эта ситуация повлияла на состояние или отношения людей в ту или иную сторону», - объяснила она.

Не менее значимой темой была и тема взаимоотношений родителей и детей. Центр экстренной психологической помощи позаботился и об этой категории граждан - специально для них выпустили рекомендации. Юлия Шойгу отметила, что ребенок из-за пластичности своей психики быстрее привыкает к новым обстоятельствам, быстрее под них подстраивается. И тут уже для взрослого будет важно себя ощущать комфортно.

«Чаще всего это бывает так, что это (психологическое состояние ребенка. - Прим. ред.) зависит от того, насколько эмоционально комфортно чувствует себя близкий для ребенка взрослый человек. И насколько родители адаптивно и корректно ведут себя в отношениях с ним, потому что ребенок, даже и небольшой (речь идет о детях дошкольного возраста. - Прим. ред.), уже достаточно взрослый человек, который имеет свою точку зрения, имеет право на свою точку зрения, и вряд ли за время самоизоляции появились какие-то новые проблемы, которых до этого не было», - подчеркнула она.

Юлия Шойгу рекомендует родителям теперь, когда период ограничений подходит к концу, максимально подробно рассказывать ребенку, зачем и почему нужно совершать какое-либо действие. Это позволит гармонизировать отношения и избежать лишнего стресса и для родителя, и для отпрыска.

А вот на примере выпускников школы и вуза можно увидеть, что все эти месяцы мир не стоял на месте. Именно им будет непросто адаптироваться, ведь, по сути, за это время они полностью сменили свой социальный статус.

«Входят они уже в совершенно другую историю - это будут уже не одиннадцатиклассники, а выпускники, не выпускники вуза, а специалисты. И на этом примере видно, что все эти несколько месяцев жизнь не стояла на месте, мы не остановились в своем развитии», - рассказала Юлия Шойгу.

Но за всеми этими изменениями нужно не забывать делать какие-то выводы для себя, пересматривать приоритеты. Во время пандемии на первый план вышли врачи - именно они боролись за жизни россиян. И сейчас самое время пересмотреть свое отношения к этим специалистам. На собственном примере родители смогли понять, как непросто приходится учителям в школах.

«Мы поняли, как важны те группы специальностей, которые мы часто не замечали в обычной жизни. Например, доставка, те люди, которые доставляют продукты питания, лекарства. Мы оценили, насколько важна и востребована может быть помощь волонтеров, которые сейчас стали просто незаменимые. Я очень надеюсь, что эта ситуация научила нас относиться бережнее к себе, к своему здоровью и ответственно относиться к своим поступкам, доброжелательнее относиться к окружающим», - выразила надежду Юлия Шойгу.

А каждого из нас пандемия, как сказала она, должна научить бережнее относиться к собственному здоровью. Ведь теперь от этого отношения зависит не только наше личное благополучие, но жизнь и здоровье близких для каждого людей.

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В связи с пандемией стала очевидна и роль психологов и психологического просвещения населения.

«Очень ярко было видно, что необходимы простые материалы, которые помогут людям сохранить и улучшить качество жизни, наверное, они были необходимы и важны им до этого, просто здесь в один момент люди оказались в непривычной для себя ситуации, нужно было к этому как-то привыкать», - подчеркнула Юлия Шойгу.

Ведь когда человеку психологически комфортно, он и жизненные трудности преодолевает легче, проще адаптируется к изменяющимся условиям. Юлия Шойгу призвала работать с людьми после окончания пандемии: рассказывать, объяснять, просвещать. Ведь именно от этого во многом зависит общее качество жизни в стране.

Ограничения уже начинают сниматься по всей стране. Теперь россиянам предстоит возвращаться к нормальной жизни. Однако сравнивать этот процесс с выходом из отпуска, по мнению Юлии Шойгу, некорректно. Дело в том, что, как правило, отпуск - это, во-первых, некий запланированный процесс, а во-вторых, в большинстве случаев - приятный. Самоизоляция же была довольно неожиданной для большинства россиян. И даже несмотря на то, что телеканалы транслировали ситуацию в Китае, многие до последнего не верили, что и у нас такое может произойти. Однако это произошло. Людям пришлось менять свой уклад жизни, подстраиваться, как-то изменять свои привычки. Теперь же мы постепенно возвращаемся к активной социальной жизни.

«Нам придется снова перестраивать свою жизнь под новые условия, под условия выхода из самоизоляции, когда нужно начинать какую-то активную социальную жизнь, возвращаться к активной повседневной жизни. А условия, в которые мы будем возвращаться, уже изменились, при этом нужно сказать, что для большинства людей скорее это приятный момент ожидания, большинство с этим справится успешно», - выразила уверенность Юлия Шойгу.

Однако кому-то еще придется оставаться на удаленной работе. И тут для того, чтобы сделать этот период максимально комфортным, нужно упорядочить свой режим. Создать себе рабочее место, возможно, для того, чтобы настроиться на рабочий лад, попробовать ввести себе некие ритуалы - например, перед началом работы выпивать кофе, а в качестве окончания - смотреть вечерние новости или же читать любимую книгу. Тогда и переключаться с рабочего ритма на домашний будет легче. Также необходимо и не забывать о своих домашних - сделать все, чтобы уютно и комфортно в доме было всем.

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Что касается работы самого Центра экстренной психологической помощи, то пандемия не отменила всех обязательств, которые были на него возложены. Психологи МЧС выполняют множество важных задач, помимо помощи тем, кто оказался в самоизоляции. Именно эти люди заботятся о сотрудниках МЧС, которые участвуют в спасательных операциях, оказывают психологическую помощь людям, которые пострадали при катастрофах, наводнениях и других стихийных бедствиях. Они тоже находятся на первой линии борьбы с последствиями чрезвычайных ситуаций. И даже в период эпидемии никто не может остановить наводнение или пожар до окончания действия ограничений. Но центр нашел выход из этой ситуации. Чтобы максимально обезопасить себя, своих коллег и людей, с которыми психологам приходится работать, решено было ввести вахтовый метод.

«Мы продолжаем работать, в том числе очно, но, конечно, одно из того, что вызывало нашу обеспокоенность, - это максимально снизить вероятность и собственного заболевания, и заболевания своих близких, а самое главное для тех людей - мы оказываем помощь, потому что, если мы приезжаем, им помогаем, значит, наверное, мы должны быть для них и в этом плане безопасны, поэтому было принято решение, мы практически перешли на вахтовый метод работы», - рассказала Юлия Шойгу.

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Она пошутила, что поскольку психологи МЧС сами частично все-таки перешли на удаленку, то были первыми, кто опробовал собственные рекомендации.

«Шутка у нас даже такая родилась: "Чувствую себя благополучно, соблюдая рекомендации психолога МЧС России"», - поделилась она.

Хотя, как призналась сама Юлия Шойгу, самым сложным было выстроить такой режим работы на удаленке. Ведь для психолога непривычно работать, так сказать, заочно.

Теперь же Центр экстренной психологической помощи ждет еще больше работы - ведь из-за пандемии пришлось переносить и ежегодную конференцию, которая должна была пройти в июне, и соревнования «Человеческий фактор». После снятия ограничений работа продолжится с новой силой.