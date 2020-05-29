Мишустин включил СМИ в список наиболее пострадавших от эпидемии отраслей

Премьер-министр России Михаил Мишустин включил СМИ в список наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей. Теперь поддержку от государства смогут получить издатели книг, газет, периодических изданий, а также теле- и радиокомпании, интернет-издания и информагентства. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Мишустин отметил, что в условиях эпидемии роль СМИ особенно возросла. Премьер-министр подчеркнул, что граждане должны получать объективную и достоверную информацию о происходящем.

Из-за пандемии у СМИ резко сократились доходы от рекламы, продажи книг и газет. Особенно сильно пострадали предприятия в регионах. В правительство неоднократно поступали предложения поддержать отрасль.

Теперь представители СМИ смогут получить полугодовую отсрочку по уплате всех налогов, кроме НДС, арендные каникулы, в том случае если помещение принадлежит государству, а также беспроцентные кредиты на выплату зарплаты и другие льготы, которые положены отраслям, пострадавшим от коронавируса.