Онищенко назвал «забытый» очаг распространения COVID-19

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, который в прошлом занимал должность главного санитарного врача России, отметил опасность нахождения в подъездах во время эпидемии COVID-19.

По словам экс-главы Роспотребнадзора, подъезды домов - самое «недооцененное» место в плане проведения дезинфекции.

«По моей оценке, подъезд - самое "забытое" место с точки зрения проведения противоэпидемических мероприятий», - отметил Онищенко.

Бывший руководитель ведомства по санитарно-эпидемиологическому контролю напомнил, что инсоляции в подъездах почти нет, из-за чего вирус может там сохраняться долго. Наибольшую опасность представляют собой кнопки домофона, лифта и перила лестниц.

«А если вы спускаетесь пешком, то запросто можете встретить соседа, который, пыхтя, поднимается наверх», - пояснил бывший санитарный врач.

На сегодня в России зарегистрировано свыше 379 тысяч случаев заражения инфекцией коронавируса. Более 150 тысяч человек выздоровели, 4 142 пациента умерли.