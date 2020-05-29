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Обмена ради: политолог допустил, что Порошенко специально записал аудио-компромат

Егор Левин
14:40 29.05.2020
Эксперт не исключил возможного желания экс-президента Украины получить таким способом влияние на американскую сторону.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Petro Poroshenko, Globallookpress

На Украине началось расследование по делу о государственной измене и злоупотреблению властью в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко. Офис генерального прокурора Украины начал расследование после обнародования депутатом Андреем Деркачем аудиоматериалов, на которых якобы записаны разговоры Порошенко с бывшими вице-президентом США Джозефом Байденом и госсекретарем Джоном Керри.

Украинский политолог Кирилл Молчанов выразил программе «Между тем» на «Звезде» свое мнение о том, насколько возможен вариант о том, что Порошенко сделал компрометирующие аудиозаписи специально, чтобы в дальнейшем подстраховаться или шантажировать собеседников. По словам политолога, такое развитие событий исключать не стоит.

«Порошенко очень четко говорит, явно работая на микрофон, поэтому я не исключаю, что он действительно сам себя записывал для того, чтобы потом можно было эти материалы обменять ну если не на американскую поддержку на выборах, то как минимум на гарантии собственной безопасности», - заявил Молчанов.

Он отметил, что подобный материал позволил бы Порошенко иметь позицию в отношении как Дональда Трампа, так и Джо Байдена.

Напомним, офис генпрокурора Украины внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по «пленкам Деркача» и начал в отношении Порошенко расследование по статьям «Государственная измена» и «Злоупотребление властью или служебным положением».

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