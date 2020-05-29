МИД РФ: перемирие в Ливии окончательно сорвано

Дальнейшее затягивание системного кризиса в Ливии грозит катастрофическими последствиями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это не просто тяжелая ситуация в Ливии, мы констатируем, что она продолжает деградировать, это деградация военно-политической обстановки в Ливии, и объявленное в январе текущего года перемирие окончательно сорвано, боевые действия возобновились в полном объеме», - сказала Захарова в пятницу на онлайн-конференции Московского дипломатического клуба.

Захарова подчеркнула, что ситуация в данный момент сильно отличается от той, которая была на момент прекращения вооруженного столкновения, баланс сил изменился из-за внешней помощи сторонам конфликта.

По ее словам, дальнейшее затягивание кризиса грозит народу Ливии катастрофическими последствиями. Она призвала международное сообщество должно приложить максимальные усилия для того, чтобы помочь ливийцам преодолеть эту ситуацию.