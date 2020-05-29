В Швеции на продажу выставили целую деревню

В Швеции на окраине Стокгольма выставили на продажу целую деревню на окраине. Населенный пункт - это целый курорт с минеральной водой. Его продают за 70 миллионов шведских крон, что составляет около 500 миллионов рублей.

На территории деревни находится источник самой чистой воды в стране. Родник был обнаружен еще в начале XVIII века, после чего там начали строительство. В то время природные источники были очень популярны.

Позже деревню выкупили предприниматели, которые превратили ее в спа-курорт и наладили там производство минеральной воды.