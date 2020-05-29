«Проблема кроется в нас»: депутат Рады рассказал об украинском радикальном национализме

Украинский депутат и лидер партии «Союз левых сил» Василий Волга рассказал в эфире программы «Между тем» на «Звезде» о радикальном национализме, заполонившем Украину. Парламентарий отметил, что все больше украинцев начинают относиться к нему нейтрально, не видя в этом ничего предосудительного.

«Более 60% людей лояльно относятся к радикалам. Основная масса говорит: “Да, ну это, конечно, ужас, когда они 1 января ходят с факелами и кругом свастика. Это, конечно, ужасно, но что же делать, это - наша история”. Таков ответ у 60%, казалось бы, инфантильных людей, которые ничего не хотят, но именно инфантилизм, благосклонный к украинскому национальному радикализму, дает существовать этим ребятам», - рассказал глава партии.

Волга при этом заявил, что корень проблемы состоит непосредственно в самих людях, а не в активности распространения националистических настроений.

«Проблема кроется в нас. Проблема кроется в странной и непонятной трансформации, которая подлежит серьезному изучению, которая произошла здесь, на Украине, с народом, который еще совсем недавно был украинским, а стал галицким», - заявил депутат.

Ранее в Крыму отреагировали на факельное шествие в честь идеолога украинского национализма Степана Бандеры, состоявшееся по случаю его 111-летия. Глава республики Сергей Аксенов заявил, что подобное мероприятие оскорбляет память миллионов жертв нацизма.