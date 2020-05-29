Настоящая находка: эксперт настаивает на экспертизе рукописи Пушкина, найденной в Сочи

Действительно ли рукопись Пушкина, найденная в Сочи у предпринимателя, является оригиналом или это фальшивка, еще стоит выяснить с помощью экспертизы, которую мог бы провести Пушкинский Дом.

«На протяжении многих десятилетий иногда мы делаем экспертизы. Мы знаем все рукописи Пушкина, большая часть, больше 90% хранится у нас. В минимальной каком-то количестве в частных руках или за границей», - рассказал в комментарии «Звезде» научный руководитель Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, член-корреспондент Российской академии наук Всеволод Багно.

По его словам, находка является крайне любопытной, но у специалиста все-таки есть сомнения в том, как эту рукопись можно получить. Так как, если это частная собственность, а она неприкосновенна, и коллекционер приобрел рукопись законно, то, чтобы получить очередной автограф Пушкина следует вести переговорный процесс.

«Если коллекционер достаточно образованный человек, он должен иметь представление, где хранятся автографы Пушкина и самому ему не может быть не интересно знать на 100 процентов, является ли автограф подлинным и какова его цена в зависимости от этого», - уточнил Багно.

Напомним, что предмет русского культурного наследия был похищен женщиной, с которой бизнесмен проживал в доме рядом с набережной Сочи. Приехавшим на вызов полицейским мужчина рассказал, что пропала только ценная рукопись, в протоколе он указал ее стоимость - 75 миллионов рублей. На следующий день полицейские задержали женщину, она оформила явку с повинной. Ей грозит до 10 лет лишения свободы