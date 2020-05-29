В РЖД отменили дистанцию при рассадке в поездах

По официальному решению РЖД, с пятницы пассажиров поездов дальнего следования будут рассаживать стандартным образом. Дистанция, введенная в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, далее соблюдаться не будет.

При этом организация поездок, как отметили в пресс-службе компании, будет полностью соответствовать совместным рекомендациям Минтранса и Роспотребнадзора.

Пассажиры при посадке будут визуально оцениваться на состояние здоровья и проходить термометрию. Также в салонах поездов будет проводиться влажная уборка минимум дважды в сутки вместе с обработкой ручек в вагоне дезинфицирующими составами.

Ранее в РЖД подчеркивали, что рассадка на необходимое для профилактики заражения COVID-19 расстояние является временной мерой в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

Также в компании сообщили, что по итогам за апрель количество перевозок пассажиров в поездах дальнего следования снизилось на 77% по сравнению с 2019 годом.