«Я понял, что это не шутки»: таксист из Москвы спас клиентку от насильников

Водитель московского такси по имени Дмитрий спас женщину от пристававших к ней насильников. Приняв заказ от клиентки из Троицка и направившись по указанному адресу, водитель по дороге вдруг стал получать от нее сообщения в чате вызовов службы такси на мобильный телефон, в которых клиентка сообщала, что ее ей нужна помощь.

«Я сначала думал, что колесо поменять нужно клиентке или еще что. И не особо обращал внимание. Но потом она написала, что находится в неизвестном месте в плену у злоумышленников и подвергается сексуальному насилию. Тут я понял, что происходит что-то не совсем правильное. А когда приехал по адресу, указанному клиенткой, это вообще оказался магазин. Я понял, что это не шутки. И сразу же позвонил в службу 112. Одновременно с этим переписывался с девушкой, и она мне сообщила свои имя, фамилию, телефон и год рождения. Имя не русское, не помню какое. В это же время мне позвонили уже из полиции Троицка. Я им еще раз объяснил ситуацию», - рассказал Дмитрий.

Полиции без труда удалось задержать преступников. Как выяснилось, они находились вовсе не в Троицке, а в Коммунарке. Руководство службы такси назвало водителя героем и пообещало наградить.