«По отпечаткам пальцев»: правоохранители рассказали детали задержания подозреваемой в краже рукописей Пушкина

Предполагаемая злоумышленница, подозреваемая в краже рукописи великого русского поэта Александра Пушкина у предпринимателя из Москвы, задержана. Напомним, дневник поэта стоимостью 75 миллионов рублей был украден накануне в Сочи.

С заявлением о пропаже из квартиры дневника с рукописными записями, датированными XIX веком, в отдел полиции Центрального района УВД по городу Сочи обратился 51-летний местный житель. Как сообщает МВД РФ по Краснодарскому краю, по указанному им адресу прибыли сотрудники полиции, где изъяли отпечатки пальцев подозреваемой после осмотра места происшествия.

«Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия и изъяли следы пальцев рук, предположительно оставленные злоумышленницей. По результатам проведенной дактилоскопической экспертизы полицейские установили личность подозреваемой в хищении дневника», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По результатам проведенной дактилоскопической экспертизы полицейские установили личность подозреваемой в хищении ценного раритета. Ею оказалась 39-летняя приезжая, которая была задержана по месту ее временного проживания и доставлена в отдел полиции.

Установлено, что злоумышленница планировала продать рукопись коллекционерам. Похищенный ею дневник изъяли и вернули законному владельцу.