В жилом доме Амурска произошел взрыв газа
В результате происшествия один человек пострадал, причины ЧП устанавливаются.
© Видео: Амурск Подслушано, Вконтакте © Фото: МЧС РФ
В городе Амурск Хабаровского края произошел взрыв бытового газа. Как сообщили экстренные службы, происшествие случилось на третьем этаже жилого дома. После взрыва начался пожар. Возгорание удалось ликвидировать на площади 45 квадратных метров.
В результате происшествия один человек был госпитализирован в медицинское учреждение с ожогами. Для некоторых жильцов потребовалась эвакуация, из подъезда вывели восемь человек.
Причины взрыва в настоящее время выясняются.