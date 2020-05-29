«Выдохся вирус»: доктор Мясников пояснил причины ослабления позиций COVID-19 в РФ

Коронавирус SARS-CoV-2 теряет свои силы, попадая в организм человека, так как сталкивается мощными иммунными ресурсами инфицированного. Поэтому с каждым новым пациентом силы COVID-19 понемногу ослабевают. Такое экспертное мнение выразил врач Александр Мясников.

«С ростом числа заболевших коронавирус теряет способность заражать и убивать. Все, выдохся вирус. А при отсутствии мутации он и в будущем уже не принесет бед», - цитирует специалиста РИА Новости.

Александр Мясников обратил внимание , что волна эпидемии в России постепенно спадает. И в подавляющем числе случаев болезнь протекает с минимальными симптомами, а то и вовсе без их наличия.

При этом для того, чтобы преодолеть ситуацию, напомнил доктор, важно сохранять ограничительные меры, помогающие противостоять инфекции.