Число заболевших COVID-19 в РФ за сутки выросло на 8 572

За прошедшие сутки в России прибавилось 8 572 пациента с COVID-19. Согласно данным оперативного штаба, теперь общее количество заболевших инфекцией коронавируса составляет 387 623 человека.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 8 572 в 84 регионах», - сообщили в штабе.

При этом оговаривается, что из выявленных случаев заражения 3 380 человек (39,4%) не имеют клинических проявлений заболевания.

Таким образом, прирост инфицированных в стране за прошедшие сутки составил 2,3%, всего инфекция коронавируса зафиксирована в 85 регионах РФ.