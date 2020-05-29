«Выявлен недостаток психологического просвещения»: Юлия Шойгу призвала к работе с людьми после самоизоляции

Неожиданно пришедшая на нашу планету пандемия COVID-19, которая в России, к счастью, не достигала таких масштабов, как в других странах, и, следовательно, называется эпидемией, очень ярко выявила необходимость психологического просвещения в самом хорошем его смысле. Такое мнение в интервью «Звезде» выразила директор Центра экстренной психологической помощи МЧС РФ Юлия Шойгу.

«Очень ярко было видно, что необходимы простые материалы, которые помогут людям сохранить и улучшить качество жизни. Наверное, они были необходимы и важны им до этого. Просто здесь в один момент люди оказались в непривычной для себя ситуации, и нужно было к этому как-то привыкать. Мне кажется, что большое значение имеют такие базовые знания, как сделать свою жизнь более психологически комфортной. Потому что как раз психологическое благополучие очень сильно влияет на качество жизни. Когда у нас хорошее настроение и состояние, нам кажется, что любая сложность нам по плечу. А когда настроение плохое, нас что-то угнетает, гнетет, мы расстроены или раздражены, то уже и привычные вещи перестают радовать. И это очень сильно влияет на качество жизни», - объяснила Юлия Шойгу.

Директор Центра экстренной психологической помощи МЧС РФ подчеркнула, что люди должны иметь доступные материалы и возможность получить и ознакомиться с новыми знаниями. Поэтому сейчас у специалистов центра появится гораздо больше работы, так как к ним поступает все больше писем и звонков от людей, которые не способны справиться с этой сложной ситуацией самостоятельно.