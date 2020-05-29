Парад Победы в условиях пандемии: Салюков рассказал о мерах безопасности в ходе тренировок и проведении мероприятия

Тренировки на парадной площадке в подмосковном Алабине начнутся 8 июня, об этом в интервью газете «Красная звезда» заявил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.

Также он рассказал о мерах по недопущению распространения инфекции, которые будут строго соблюдаться при проведении тренировок и самого парада, который состоится 24 июня.

Для начала, необходимо доставить к месту проведения тренировок личный состав, так как он был возвращен в пункты постоянной дислокации после информации о переносе парада с 9 мая на более поздний срок, рассказал Салюков.

«Вторая задача - подготовить для них места проживания. Работа предстоит масштабная», - уточнил он.

Салюков добавил, что при размещении участников парада будут соблюдаться все правила: им выделят для проживания отдельные изолированные помещения, чтобы исключить их контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением.

«В подготовке мест проживания во всех других городах, где пройдут военные парады, принимают участие и подразделения РХБ защиты, проводя дезинфекцию предназначенных для перевозки к местам тренировок транспортных средств, жилых помещений, а также военные медики. Перед отправкой каждый военнослужащий пройдет тестирование на наличие коронавирусной инфекции, и только при отсутствии заражения будет включен в состав участников парада. Тренироваться все будут в средствах индивидуальной защиты – в перчатках и масках», - рассказал генерал армии.

Тренировки в Алабино продолжатся до 15 июня, на 17 и 18 число запланированы ночные репетиции на Красной площади, 20 июня, на главной площади страны, состоится генеральная репетиция парада, уточнил Салюков.

«Парад пройдет 24 июня, то есть ровно через 75 лет после вписанного красной нитью в мировую историю парада Победителей 1945 года. Об участии в предстоящем параде каждый ныне молодой человек с гордостью будет потом рассказывать сыновьям, внукам и правнукам», - заявил он.

По его словам, в параде в Москве примут участие пешая и механизированная колонны, а также летный состав.

Военные парады пройдут в 28 городах, в том числе в девяти городах-героях и 19 городах. Во многих других городах и населенных пунктах спланированы торжественные мероприятия с привлечением войск (сил).

Напомним, что из-за пандемии коронавируса парад Победы 9 мая не состоялся. В соответствии с приказом Владимира Путина, в Москве и других городах парад пройдет 24 июня.