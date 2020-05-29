Три человека погибли в столкновении легковушки с автогрейдером в Ингушетии
В момент столкновения автогрейдер стоял на обочине дороги.
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
В Ингушетии легковой автомобиль столкнулся с грузовым автогрейдером. В результате аварии погибли три человека. Такую информацию сообщает региональный МЧС.
ДТП произошло в четверг вечером на территории поселения Нестеровское. По имеющимся данным, автогрейдер находился на обочине в момент, когда легковой автомобиль врезался в него.
Все жертвы аварии былив салоне автомобиля. По данным МЧС, среди погибших детей нет. Об этом пишут РИА Новости.
В настоящий момент проводится расследования для выяснения обстоятельств ДТП.