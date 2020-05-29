Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Трамп снял с соцсетей защиту от претензий по правке контента

Анна Берестовая
00:32 29.05.2020
Президент США заявил, что социальные сети нужно рассматривать как редакторов, а не нейтральные платформы.
Трамп снял с соцсетей защиту от претензий по правке контента
© Фото: Kevin Dietsch, Consolidated News Photos, Globallookpress

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ, действие которого должно лишить социальные сети защиты от претензий по редактированию контента. Такое сообщение поступило из Белого дома в четверг.

«В американской истории нет прецедентов, чтобы такое небольшое число корпораций контролировало такую большую сферу человеческого взаимодействия», - объяснил президент.

По словам Трампа, определение правдивости или неправдивости публикаций в социальных сетях, их корректировка или блокировка являются по сути редакционной политикой. Исходя из такой логики, соцсети должны рассматриваться в качестве издателей.

При этом, как отметил американский лидер, с учетом вышесказанного Twitter, Google, Facebook и так далее перестают быть нейтральной платформой и начинают транслировать свою позицию.

Ранее одно из сообщений Дональда Трампа в Twitter было отмечено соцсетью как содержащее неправду, на что президент США пообещал заняться строгим регулированием деятельности подобных платформ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата28.05.2020, 22:18
В Москве прошел праздничный салют в честь Дня пограничника
Дата27.05.2020, 05:00
В Каспийске завершили подготовку площадки под строительство медцентра Минобороны
Дата27.05.2020, 09:23
В NHL приняли решение не доигрывать сезон
Дата28.05.2020, 17:58
Подписан приемный акт атомного подводного крейсера «Князь Владимир»
Дата27.05.2020, 19:07
75 лет назад: как прошел первый Парад Победы 1945 года
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
00:55 ОПК
Увеличивая показатели: около 4 000 автомобилей поступят в войска в 2020 году
00:34 Армия
Видео
За рулем «КамАЗа»: курсанты-водители ЦВО отмечают профессиональный праздник
00:32 В стране и мире
Трамп снял с соцсетей защиту от претензий по правке контента
00:06 В стране и мире
Парад Победы в условиях пандемии: Салюков рассказал о мерах безопасности в ходе тренировок и проведении мероприятия
00:02 В стране и мире
Парад Победы в Петербурге пройдет с ограничениями из-за коронавируса
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Зрительный» контакт: назван еще один нетипичный симптом COVID-19
Видео
«Морская болезнь»: эксперт оценил риск заражения COVID-19 при плавании
Названы самые популярные имена для новорожденных москвичей во время эпидемии
Видео
«Контакт очень близкий»: врач рассказала, как не заразиться коронавирусом в парикмахерских
Видео
В России обнаружен новый вид клещей, опасный для человека
Видео
В чем сила: вирусолог объяснил, почему некоторые россияне не болеют COVID-19
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.