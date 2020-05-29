Трамп снял с соцсетей защиту от претензий по правке контента

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ, действие которого должно лишить социальные сети защиты от претензий по редактированию контента. Такое сообщение поступило из Белого дома в четверг.

«В американской истории нет прецедентов, чтобы такое небольшое число корпораций контролировало такую большую сферу человеческого взаимодействия», - объяснил президент.

По словам Трампа, определение правдивости или неправдивости публикаций в социальных сетях, их корректировка или блокировка являются по сути редакционной политикой. Исходя из такой логики, соцсети должны рассматриваться в качестве издателей.

При этом, как отметил американский лидер, с учетом вышесказанного Twitter, Google, Facebook и так далее перестают быть нейтральной платформой и начинают транслировать свою позицию.

Ранее одно из сообщений Дональда Трампа в Twitter было отмечено соцсетью как содержащее неправду, на что президент США пообещал заняться строгим регулированием деятельности подобных платформ.