Парад Победы в Петербурге пройдет с ограничениями из-за коронавируса

Парад, посвященный 75-му юбилею Победы, в Санкт-Петербурге будет проведен с определенными ограничениями, продиктованными угрозой заражения COVID-19. Такое сообщение сделал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

«Будем принимать соответствующие меры, прежде всего, чтобы сохранить здоровье наших ветеранов», - указал он в эфире Телеканала «78».

Беглов пообещал, что мероприятие будет достойным, красивым и пройдет на высочайшем уровне. Однако, в связи с эпидемиологической обстановкой, все трибуны, как это обычно происходило, заполнить не удастся.

Ранее о проведении Парада Победы в Москве рассказал мэр города Сергей Собянин. По его словам, доступ на Красную площадь в связи с пандемией будет ограничен.