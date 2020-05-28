В Северную Осетию прибыла бригада врачей для борьбы с COVID-19

Строгое соблюдение масочного режима и обязательное использование антисептика на постоянной основе - это первая рекомендация бригады врачей, которая по поручению президента Владимира Путина сегодня прибыла в Северную Осетию. Они уже отправились в местные медучреждения, где будут помогать осетинским медикам в борьбе с короновирусной инфекцией. По плану врачи должны пробыть в Осетии две недели, но при необходимости могут задержаться на более поздний срок.

В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции в республику прибыла бригада врачей в составе шести человек. Группа медиков имеет опыт в оказании помощи больным с Covid-19 на территории Москвы и Московской области.

«Мы прилетели с такой командой, которая решит задачи и каждый из нас работал в красной зоне, это и врач реаниматолог, пульмонолог, врач - инфекционист, КТ-технологии, я возглавлял один из центров по лечению короновирусных больных, поэтому не думаю, что будем сидеть в кабинетах. Будем стараться ответить на все вопросы коллег из северной Осетии», - говорит руководитель центра хирургии Городской клиничеcкой больницы №67 имени Л.А. Ворохобова Константин Покровский.

В ближайшее время такие же бригады приступят к работе в Дагестане, Ингушетии и Забайкальском крае, а пока Северная Осетия является первым регионом где уже оказывается такая помощь федерального центра. У съемочной группы телеканала «Звезда» эксклюзивные кадры прямо с территории больницы перепрофилированной под лечение короновирусных больных.

В ближайшее время такие же бригады приступят к работе в Дагестане, Ингушетии и Забайкальском крае, а пока Северная Осетия является первым регионом где уже оказывается такая помощь федерального центра. У съемочной группы телеканала Звезда эксклюзивные кадры прямо с территории больницы перепрофилированной под лечение короновирусных больных.