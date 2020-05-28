Еще 3 793 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Еще 3 793 человека вылечились от коронавирусной инфекции в Москве. Все они прошли соответствующее лечение, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 71 251», - отметила вице-мэр.

Для подтверждения отсутствия заболевания у пациента врачи проводят специальные исследования. Кроме того, при выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.

Донором может стать человек не моложе 18 и не старше 55 лет, переболевший COVID-19. У него также не должно быть хронических заболеваний.

Если вы выздоровели от коронавирусной инфекции и хотите сдать плазму крови, обратитесь на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9.00 до 19.00.