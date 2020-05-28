Бригада врачей из Москвы прибыла в Читу для борьбы с COVID-19

По поручению президента РФ Владимира Путина мэр Москвы Сергей Собянин направил в регионы России бригады медицинских работников из столицы для помощи местным коллегам в лечении пациентов с инфекцией COVID-19.

Одна из таких бригад, которая имеет опыт подобной работы, прибыла в Читу. В составе находящейся в Забайкалье бригады имеются хирург, инфекционист, пульмонолог, рентгенолог, анестезиолог-реаниматолог и реанимационная медсестра.

Все медики имеют огромный опыт работы в моногоспиталях федерального центра. С собой врачи привезли средства индивидуальной защиты для работы в красной зоне, медицинское оборудование и лекарственные препараты.

В Забайкалье специалисты должны пробыть две недели. Кроме того, там с 27 мая работает и главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.

В первую очередь президент РФ Владимир Путин поручил оказать поддержку в борьбе с COVID-19 Дагестану, Северной Осетии, Ингушетии и Забайкальскому краю. О группе медиков, прибывших в Северную Осетию, смотрите в отдельном сюжете «Звезды».