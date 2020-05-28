В России обнаружен новый вид клещей, опасный для человека

Специалисты Сибирского отделения Российской академии наук обнаружили в лесах Западной Сибири новый, опасный вид клещей. Это гибрид дальневосточной и таежной особей.

«В окрестностях Новосибирска и Томска обнаружено большое количество особей межвидовых гибридов иксодовых клещей, которые образует плодовитое потомство. Этот гибрид приобрел свойство обоих родительских видов, имеет более широкий сезон активности, и что самое неприятное, гибридные особи способны переносить инфекционные агенты обоих родительских видов, а это для человека совсем не приятно», - рассказала «Звезде» заведующая лабораторией Института химической биологии и фундаментальной медицины Нина Тикунова.

При этом, по словам заведующей, в сибирской лаборатории учеными был разработан препарат для экстренной профилактики и терапии клещевого энцефалита. В настоящее время закончены доклинические испытания препарата и он уже передан фармацевтической компании для дальнейших клинических испытаний.

Число пострадавших от клещей в Новосибирской области увеличилось на 60%. Резкий рост специалисты связывают с мягкой зимой и теплой весной, к врачам уже обратилось почти пять тысяч человек.