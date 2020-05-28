F-35 чуть не упал в воду после взлета с авианосца: видео

Пилот американского истребителя F-35C наверняка обладает сильной выдержкой, решив испытать мощность двигателя самолета при самых минимальных возможностях стартовой катапульты. Испытательный полет едва не окончился плаванием.

В социальных сетях появился видеоролик, на котором самолет пятого поколения уверенно набирает скорость, медленно разгоняясь по палубе авианосца. Однако в решающий момент, когда по логике он должен оторваться колесами от края палубы и взмыть вверх, истребитель неожиданно уходит вниз и почти касается поверхности моря соплом.

Однако все оканчивается хорошо. В последний момент самолет-невидимка начинает набор высоты и все-таки уходит в небо. Как пояснило издание The Drive, пилоты американских ВВС проверяли возможность взлета при минимальной мощности стартовой катапульты.