Опубликованы новые особенности проведения ЕГЭ в 2020 году

Государственной итоговой аттестацией в этом году в связи в эпидемией COVID-19 в России будет считаться не ЕГЭ и ОГЭ, а промежуточная аттестация в школе. Таким образом аттестаты ученикам выдадут без сдачи ЕГЭ: оценки будут выставлены на основании итоговых контрольных работ, четвертных, полугодовых и других.

Особенности проведения Единого государственного экзамена изложили в документе и опубликовали Министерство просвещения и Рособрнадзор.

Известно, что ученики 10-х классов участвовать сдавать ЕГЭ в этом году не будут. А сам экзамен будет включать в себя такие предметы, как русский язык, литература, математика, химия, физика, биология, география, обществознание, история, иностранные языки, информатика и ИКТ. При этом школьники вправе дополнить перечень к сдаче, подав соответствующее заявление.

ЕГЭ будет проводиться только для приема на обучение ‎по программам бакалавриата и специалитета в вузы. При этом ранее установленную дату поведения экзамена могут перенести в случае изменения санитарно-эпидемиологической обстановки в стране.

Учащиеся, которые не смогли прийти на экзамен в установленную дату, имея на то вескую уважительную причину (болезнь или иные обстоятельства), должны предоставить документ, подтверждающий это, после чего будут допущены к экзамену повторно в другую назначенную дату.