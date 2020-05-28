Минздрав: первичная медпомощь недоступна в 130 населенных пунктах РФ

На сегодняшний день в 130 населенных пунктах РФ не доступна первичная медико-санитарная помощь. Как следует из документа Минздрава, поступившего в Госдуму, семь таких населенных пунктов находятся в Саратовской области.

Данный регион взят на особый контроль министра здравоохранения Михаила Мурашко. В прошлом году в Саратовской области уже создали 11 фельдшерско-акушерских пунктов, а до конца текущего 2020-го планируется построить или заменить еще 24.

Кроме того, в документе Министерства здравоохранения отмечается, что на 2019-2020 годы запланировано создание или замена более 1550 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий в населенных пунктах с населением от 100 до двух тысяч человек. Это будет сделано в рамках реализации федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение».

Данные мероприятия должны обеспечить доступность первичной медико-санитарной помощи во всех подобных населенных пунктах на территории России, уточняется в документе.