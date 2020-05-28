В МИД Украины пригрозили уничтожить администрации ДНР и ЛНР

Установив контроль в Донбассе, киевская власть намерена ликвидировать администрацию самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР. Как заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, если киевская власть восстановит контроль над прежней границей страны, то «оккупационная администрация» будет уничтожена.

«Если будет безопасность, будет система вывода войск, восстановлен контроль границы, то, собственно, где место этой оккупационной администрации? Ответ - нигде», - сказал Кулеба каналу ATR.

Министр иностранных дел Украины заявил, диалог с республиками Донбасса не имеет «никаких перспектив в будущей системе урегулирования».

Глава украинского МИДа также пояснил, что властям Киева не хочется применять в Донбассе план «Б», о котором велась речь в офисе президента страны Владимира Зеленского. По его словам, данный вариант будет актуален, если договориться с ДНР и ЛНР не удастся в течение года. Однако в чем конкретно заключается этот план «Б», министр не пояснил.

Военная операция Киева против ДНР и ЛНР началась весной 2014 года, когда самопровозглашенные республики заявили о своей независимости, не желая признавать законной новую власть, которую экс-президент Украины Петр Порошенко завоевал в результате госпереворота в стране.