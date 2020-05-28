В России научились определять стадию заболевания пациентов с коронавирусом

Новую тест-систему на COVID-19, которая позволяет определять стадию заболевания, разработали специалисты национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Тест выявляет специфический иммунитет человека. Это дает возможность определить не только стадию заболевания, но и также вести отбор потенциальных доноров плазмы из числа уже переболевших для лечения пациентов, зараженных коронавирусом.

Как отмечают в Минздраве, в России за короткое время удалось разработать и наладить производство широкого спектра тест-систем для диагностики COVID-19. Сейчас большинство медицинских организаций страны используют тесты отечественного производства.