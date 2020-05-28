Врач предупредила о новом пике аллергии на пыльцу

Впереди нас ожидает период цветения луговых растений, всевозможных трав, и злаковых. После этого по плану у природы активное цветение сорных растений, таких как амброзия и полынь. Особенно актуальными эти изменения флоры будут для аллергиков.

Такую информацию сообщила врач-аллерголог, иммунолог, кандидат медицинских наук Надежда Логина.

По ее словам, цветение луговых трав придется на вторую половину первого летнего месяца и продлится вплоть до начала августа.

Амброзия же, наводящая ужас на многих аллергиков, а также лебеда появятся с июля по сентябрь - при условии, если осенняя погода будет теплой.

Как указала специалист в комментарии сайту «Москва 24», аллергия на пыльцу может быть вызвана любыми растениями. Также такая разновидность аллергии часто совмещается с перекрестной пищевой.

Иммунолог посоветовала при самых первых симптомах аллергии обращаться за помощью специалиста.