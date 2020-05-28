Минздрав не будет включать в статистику случаев COVID-19 заболевших без жалоб

Пациенты с положительным тестом на коронавирус, но без жалоб, в статистику заболеваемости включаться не будут. Это следует из рекомендаций Минздрава.

«В случае выявления вируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации данное состояние следует расценивать как носительство вируса», - объясняется в документе.

О вспышке ранее неизвестной инфекции сообщил Китай 31 декабря. Буквально за несколько месяцев коронавирус распространился практически на все страны мира. В России зарегистрировано 370 680 случаев заражения, выздоровели 142 208 человек, умерли 3 968. Число заболевших в мире превышает пять миллионов человек.