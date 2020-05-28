Автодилеры прогнозируют падение продаж машин в России в июне максимум на 50%

Продажи автомобилей в России в следующем месяце по оценкам автодилеров могут упасть на 50% по сравнению с 2019 годом.

Единственное, что немного поддержало спрос, это дистанционная покупка автомобиля в апреле и мае. Так как из-за пандемии коронавируса личный транспорт считался самым безопасным, считает президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев.

Продажа машин будет разрешена в столице с 1 июня. Но эксперт не надеется увидеть в автосалонах ажиотажа, и объясняет это тем, что ситуация с доходами граждан ухудшилась, передает ТАСС.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в апреле автомобильная промышленность России столкнулась с крупнейшим месячным падением розничных продаж за всю историю — на 72,4%.

Ранее сообщалось, что правительство России в связи с пандемией коронавируса выделило 25 миллиардов рублей на поддержку отечественной автомобильной промышленности.