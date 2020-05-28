Российские военные доставили гуманитарную помощь особо нуждающимся жителям Заевфратья

Россия провела акции по раздаче гуманитарной помощи в двух сирийских поселках Хаддадии и Хатле. Нуждающимся в Заевфратье предоставили почти семь сотен продуктовых наборов, что в сумме составило около 3,5 тонны веса.

Сами местные жители поблагодарили РФ за неравнодушие и признались, что жизнь их сложна, но они сохраняют хороший настрой. Во многом это происходит благодаря поддержке России.

«Помощь от наших русских друзей приходится как нельзя кстати», - рассказала местная жительница Сейхам.

Гуманитарные средства в первую очередь были направлены на нужды малообеспеченных семей, в которых на данных территориях может быть до десяти детей.

Как указал представитель администрации Хаддадии Фатхар аль-Ахмар, Россия сейчас является единственной страной, действительно помогающей Сирии. Несколько раз для решения вопросов гуманитарной помощи совершали визит США. Представители Соединенных Штатов дали множество обещаний, но ничего так и не было привезено.

Ранее сирийский политолог рассказал, что в области Идлибской зоны деэскалации все еще не спокойно, хотя войскам России и Сирии удается не допускать распространения запрещенных формирований, еще оставшихся активными.