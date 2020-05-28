Посткоронавирусная эпоха: каково будущее российского образования после пандемии

Учебный процесс не останется «дистанционным», а вернется в оффлайн после пандемии, считает президент Фонда «Общественное мнение» Александр Ослон. По его словам, в школе и вузах новый формат обучения воспринимается по-разному. Так, в школах им недовольны и дети, так как скучно, учителя - чувствуют себя ненужными, и родители, беспокоящиеся за качество образования. Однако есть небольшой плюс в последствиях пандемии коронавируса.

«Замечен небольшой прогресс с внедрением сетевых методик, но учебный процесс вернется в офлайн», - подчеркнул он.

Студенты, напротив, восприняли дистанционное обучение позитивно. Поэтому, здесь ситуация может измениться.

«А вообще, дистанционное образование лишено человеческого компонента. Учитель не только сообщает информацию, он еще и показывает, как действовать», - передает слова специалиста «Известия».

Начиная с середины марта российские вузы и школы полностью были переведены на дистанционный формат работы из-за коронавируса. Но ЕГЭ пройдет в традиционном формате, правда, сроки экзаменов значительно сдвинулись.