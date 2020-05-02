Следователи возбудили уголовное дело после взрыва на плавбазе в Находке

Следователи СК РФ возбудили уголовное дело по статье о нарушении охраны труда на судоремонтном заводе в Находке. Как сообщалось ранее, в результате взрыва на плавбазе «Всеволод Сибирцев» один человек погиб, еще один госпитализирован с травмами. По данным прокуратуры, на судне взорвался газовый баллон.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следователи устанавливают обстоятельства случившегося и проводят осмотр места происшествия.

Происшествие, приведшее к смерти человека, находившегося на территории АО «Приморский завод», предположительно произошло во время сварочных работ: сначала началось возгорание, а затем произошел хлопок газовоздушной смеси.