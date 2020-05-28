«Дефицит гуманизма»: Лавров осудил запрет стран обращаться за помощью к России

В ряде государств ситуация с распространением коронавирусной инфекции стала использоваться их властями как предлог для запрета обращений к России. Такую информацию предоставил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Подобные действия министр нарек «дефицитом гуманизма» и отметил, что ограничения, проводящиеся в данном ключе, противоречат базовым дипломатическим нормам.

В качестве примера подобных «унизительных» правил Лавров привел запрет на обращение к РФ за помощью и поддержкой в области медицинского и гуманитарного обеспечения, распространяющийся даже на самые тяжелые ситуации.

Глава российского МИД отметил, что подобная расстановка ценностей свидетельствует о том, что «солидарность евро-атлантического образца» оказывается более ценной по сравнению с жизнями тысяч простых граждан. Об этом Лавров написал в статье для газеты Global Times, опубликованной министерством.

Ранее министр указывал, что Российская Федерация готова предоставить другим государством помощь вне зависимости от политической ситуации.