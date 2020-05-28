Лесные пожары и смог: аномально жаркое лето грозит повторением сценария 2010 года

В летний период, который по всем прогнозам должен стать аномально жарким, на территории России может повториться сценарий 2010 с лесными пожарами по всей стране и густым смогом, укрывающим города. Своими опасениями с газетой «Известия» поделились опрошенные эксперты.

Для того, чтобы ситуация с горящими лесами развилась по катастрофическому сценарию, будет достаточно всего десяти жарких суток подряд. А из-за того, что в средней полосе к летнему сезону заметно сократится количество осадков, неблагоприятное развитие событий кажется очень вероятным. Такое развитие событий не исключает координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности WWF России Константин Кобяков.

В то же время в Рослесхозе отметили, что пожароопасный сезон в 2020 году начался достаточно рано. Рост осложнений в ситуации с пожарами может прийтись на апрель–октябрь 2020 года. Особенно серьезно ситуация может развиться в Центральном и Приволжском федеральных округах. Именно эти регионы были наиболее сильно задеты природными катаклизмами десять лет назад.

Как указал председатель Общественного совета при Рослесхозе Владимир Морозов, одной из важных причин опасений служит то, что за последний период сами меры по охране лесов претерпели лишь незначительные изменения. К примеру, в отрасли все еще существует нехватка лесников.

Ранее сообщалось, что за 27 мая в России было потушено 57 лесных пожаров. Общая площадь возгорания составила более 1,3 тысяч гектаров.