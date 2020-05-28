В Гидрометцентре предупредили о похолодании в первый день лета

В первый день лета в европейской части России резко похолодает. Первого июня столбики термометра опустятся на 8-9 градусов.

«До конца недели будет 20-23 градуса в центре Европейской России, но прямо с 1 июня опять понижение температуры», - заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он связывает резкую перемену погоды с приходом в Россию холодного воздуха из Арктики.

Раньше похолодает в Сибири, в Красноярском крае, Иркутской, Новосибирской, Омской областях. Самые резкие перепады погоды синоптики ждут в Якутии. Тепло сохранится только на Урале. Такая погода, по словам синоптика, продержится несколько дней, передает РИА Новости.

В выходные в Москве и Подмосковье температура будет повышенной, но с обильными осадками. Местами могут пройти грозы.