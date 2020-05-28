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NASA поменяло астронавта в экипаже корабля «Союз»

Анна Берестовая
03:49 28.05.2020
На его место была направлена астронавт, полет которой планировался на 2021 год.
NASA поменяло астронавта в экипаже корабля «Союз»
© Фото: pixabay.com

Кэтлин Рубинс заменит астронавта NASA Стивена Боуэна, который должен был отправиться на МКС как часть экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-17». Провести запуск планируется в октябре 2020 года.

Ранее, согласно сообщению начальника Центра подготовки космонавтов Павла Власова, США планировали направить Рубинс на Международную космическую станцию лишь в апреле 2021 на «Союзе МС-18».

Дублером Кэтлин Рубинс на данный момент является астронавт Марк Ванде Хай. Такую информацию предоставляет РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космический отрасли.

По словам представителя пресс-службы корпорации «Роскосмос», окончательного официального утверждения списка экипажа еще не было, оно запланировано на ближайшее время.

Ранее бывший астронавт NASA Карен Найберг отметила, что предпочла бы космический корабль «Союз» американскому Crew Dragon в вопросе посадки. Во введенном разработчиками США приземлении на воду она увидела возможную угрозу самочувствию экипажа во время возвращения на Землю.

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