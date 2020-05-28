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Рентгенолог рассказал, какими знаниями сможет поделиться с региональными коллегами

Ирина Егорова
03:51 28.05.2020
В Дагестан, Северную Осетию и Ингушетию, а также в Забайкальский край, Владимирскую и Псковскую область направлены врачи из Москвы для оказания консультативной и практической помощи в борьбе с коронавирусной инфекции и лечении пациентов.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Для борьбы с коронавирусом Владимир Путин попросил мэра Москвы Сергея Собянина направить бригады столичных медицинских работников в регионы. В частности,  в Дагестан, Северную Осетию и Ингушетию, а также в Забайкальский край, Владимирскую и Псковскую область. Врач-рентгенолог, НИИ им. Склифосовского Валентин Степанов отправится в ближайшие дни в Псков, чтобы поделиться своим опытом с коллегами.

«За время борьбы с коронавирусом нами накоплен определенный опыт в плане диагностики изменений, выявляемых посредством компьютерной томографии. Мы направляемся в регионы, чтобы передать наш опыт коллегам», - рассказал медик.

Кроме рентгенолога в состав бригады входят хирург, пульмонолог, инфекционист и анастезиолог-реаниматолог.

В России зарегистрировано 370 680 случаев заражения, выздоровели 142 208 человек, умерли 3 968. Число заболевших в мире превышает пять миллионов человек.В России зарегистрировано 370 680 случаев заражения, выздоровели 142 208 человек, умерли 3 968. Число заболевших в мире превышает пять миллионов человек.

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