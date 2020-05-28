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Ученый рассказал, чем вакцина COVID-19 будет напоминать прививку от гриппа

Лина Давыдова
03:40 28.05.2020
Израильский ученый не исключает, что вакцина от COVID-19 будет лишь облегчать симптомы заболевания, а не предотвращать его полностью.
Ученый рассказал, чем вакцина COVID-19 будет напоминать прививку от гриппа
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press

Вакцина от коронавирусной инфекции, разработкой которой сейчас занимаются исследовательские лаборатории по всему миру, скорее всего, будет напоминать существующую сейчас прививку от гриппа. Так полагает израильский иммунолог, глава отделения в больнице Хадасса Ар а-Цофим профессор Яков Беркун.

По его мнению, как и прививка от гриппа, вакцина от COVID-19 будет лишь облегчать симптомы заболевания, а не предотвращать его полностью.

«Конечно, все пытаются разработать прививку, которая будет полностью предотвращать инфекцию, но это не всегда реально. На самом деле, таких прививок практически и нет. Наиболее реально, что это будет похоже на существующую прививку от гриппа, поскольку и сам вирус мутирует. Мы уже видим, что он изменяется», - цитирует РИА Новости профессора.

Беркун также отмечает, что сейчас разработчики вакцины от COVID-19 идут разными путями. У каждого из них есть свои преимущества и недостатки. Поиски вакцины против коронавирусной инфекции ведутся во многих странах. А некоторые лаборатории уже приступили к первому этапу испытания на людях. Но по словам израильского ученого, пока рано судить, насколько будет эффективна прививка от коронавируса, так как ученые еще даже не выяснили, насколько эффективен естественный иммунитет у людей, которые уже переболели COVID-19.

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