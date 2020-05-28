«Не допустить распространения инфекции»: врач о необходимости помочь медикам в регионах

Так как столичные медицинские работники имеют самый большой опыт по сравнению с другими российскими регионами, было принято решение направить в Дагестан, Северную Осетию и Ингушетию, а также в Забайкальский край, Владимирскую и Псковскую область, врачей из Москвы для стабилизации ситуации с коронавирусом.

«Направляемся в регионы, чтобы поделиться тем опытом который накоплен сейчас в Москве, к сожалению это самый большой опыт из всех российских регионов», - отметил врач НИИ им. Склифосовского Олег Черныш.

Также он подчеркнул, что данная помощь необходима, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.

Для борьбы с коронавирусом Владимир Путин попросил мэра Москвы Сергея Собянина направить бригады столичных медицинских работников в регионы. В частности, в Дагестан, Северную Осетию и Ингушетию, а также в Забайкальский край, Владимирскую и Псковскую область.