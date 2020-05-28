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«Не любил детей»: бывшая жена Успенского рассказала об отношении писателя к своей семье

Анна Берестовая
03:18 28.05.2020
На людях известный писатель носил маску, а дома был жесток к своим детям и близким, утверждает его бывшая жена Элеонора Филина.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Natalya Loginova,Russian Look, Globallookpress

Третья жена известного детского писателя Эдуарда Успенского Элеонора Филина дала «Звезде» свой комментарий в ответ на ситуацию вокруг возможного наименования литературной премии в его честь.

«Я поддерживаю открытое письмо Татьяны», - заявила экс-супруга Успенского.

Бывшая жена писателя рассказала, что и ее ребенок во время совместной жизни становился жертвой давления и агрессии со стороны отца.

«Это совершенно открытая информация, и она тогда во всех средствах массовой информации прошла», - заметила она.

Филина отметила, что она начала с обнародования правды о домашней обстановке в ее семье после расставания с Успенским. Она также добавила, что его дочь от другого брака страдала из-за отношений с отцом всю жизнь.

«Татьяна, она, так сказать, всю жизнь страдала от этого. И при мне, и без меня – до меня, скажем так. Я вот это все видела и не раз с ним на эту тему говорила, мягко сказать», - поделилась Филина.

Бывшая супруга писателя рассказала, что по отношению к ее сыну он применял выводящее из равновесия психологическое воздействие, был жесток с ним и устраивал скандалы «на каждом шагу».

«Например, на передачах, где о нем речь шла, он там совершенно другой, обаятельный – то есть, другая маска», - описала Филина.

По ее словам, нельзя умалять таланта Эдуарда Успенского, произведения которого обязательно займут свое место в истории детской литературы. Тем не менее, называть литературную премию именем человека, который «не любил детей» и «относился к ним плохо», она считает совершенно неправильным. Филина отметила, что название премии в честь человека, который был недостойной личностью, не может не бросить тень на саму награду.

Ранее дочь детского писателя Татьяна Успенская выступила против того, чтобы имя ее отца носила новая литературная премия. Она рассказала, что Успенский старший постоянно применял по отношению к ней и своим близким физическое и эмоциональное насилие.

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