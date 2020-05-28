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«У нас есть опыт лечения тяжелый больных»: врач рассказал, чем столичные медики будут помогать коллегам в регионах

Ирина Егорова
03:28 28.05.2020
Разнопрофильные специалисты направлены в регионы, где ситуация пока остается сложной. Например, в Дагестан, Северную Осетию и Ингушетию, а также в Забайкальский край, Владимирскую и Псковскую область. 
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Сегодня и в ближайшие дни в разные регионы России будут направлены несколько бригад медицинских работников для оказания помощи коллегам на местах в борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Департаментом здравоохранения города Москвы будет сформировано несколько бригад, в которых будет хирург, реаниматолог анестезиолог, пульмонолог, рентгенолог и инфекционист. Поскольку мы уже боремся с коронавирусом три месяца - у нас есть определенный опыт по созданию и перепрофилированию госпиталей, лечению тяжелых больных», - рассказал врач ГКБ им. Виноградова Андрей Мыльников.

Для борьбы с коронавирусом Владимир Путин попросил мэра Москвы Сергея Собянина направить бригады столичных медицинских работников в регионы. В частности,  в Дагестан, Северную Осетию и Ингушетию, а также в Забайкальский край, Владимирскую и Псковскую область. 

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