Зеленая вспышка: ставрополец считает, что заснял падение метеорита

В социальных сетях появилась необычная видеозапись, сделанная в Ставропольском крае из автомобиля, направляющегося в столицу региона из ближайшего населенного пункта.

На кадры попал зеленоватый росчерк небольшого размера, будто бы падающий вниз в районе холмов, и последовавшая за ним хорошо заметная яркая вспышка.

Само видео – съемка авторегистратора, выложенная одним из водителей, заметившим во время езды по темной дороге странное явление.

«Было отчетливо видно зеленую полосу на небе и яркую вспышку», - описал произошедшее очевидец.

Мужчина разместил ролик в сети «ВКонтакте» сразу же, как вернулся домой. Пользователи живо откликнулись на выложенную запись. Сам автор поста сделал предположение, что заснятое им было небесным телом, возможно болидом. Многие согласились с такой версией. Некоторые пользователи даже отметили, что слышали о падении метеорита от своих родственников.

В настоящее время официального комментария произошедшего нет.