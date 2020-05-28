Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов пограничной службы ФСБ России с профессиональным праздником. В этот день в 1918 году Совет народных комиссаров утвердил декрет об учреждении пограничной охраны.

«Сегодня мы чествуем защитников российских рубежей — мужественных и смелых людей, которые оберегают безопасность Родины и наших граждан», — сказал российский лидер в видеообращении.

Путин напомнил о подвиге охранявших границы Родины 22 июня 1941 года.

«В этом году мы отмечаем 75 лет Великой Победы и склоняем головы перед мужеством воинов-пограничников, принявших бой 22 июня 41-го года, дравшихся за каждую заставу от Заполярья до Черного моря, прошедших фронтовыми дорогами от Москвы и берегов Волги до Берлина», — отметил он.

Путин заявил, что и в последние годы российские пограничники не раз доказывали свой высочайший профессионализм.

«Мы будем всегда помнить пограничников, которые погибли на своем посту, тех, кто не жалел себя, защищая свой народ и свою страну. Нынешнее поколение пограничников с честью продолжает легендарные традиции, надежно отстаивает интересы и безопасность России», — добавил он.

Пограничники сегодня сталкиваются с главными угрозами госбезопасности - это и международный терроризм, и трансграничная преступность, и наркотрафик, и контрабанда оружия, и незаконная миграция. Ежегодно погранслужба пресекает около 45 тысяч нарушений режима государственной границы. И свой профессиональный праздник сегодня тысячи пограничников будут отмечать на боевом посту.

Он поблагодарил военнослужащих и гражданский персонал Пограничной службы, а также пожелал им и их близким здоровья и успехов.

В этом году служба, которая занимается охраной рубежей нашей страны, отмечает 102-летие. Сегодня у нашей страны самая протяженная граница в мире: больше 60 тысяч километров - по морю и по суше, через леса и горы, льды и пески.