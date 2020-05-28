Град и подтопления: синоптики рассказали о погоде в столице в ближайшие дни

В ближайшее время в столичном регионе ожидается теплый период, однако он будет неоднородным, рассказал «Звезде» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Завтра, 29 мая, в связи с приближением хорошо выраженного фронтального раздела холодного фронта в Москве с утра начнутся небольшие осадки, которые к полудню станут более интенсивными», - уточнил метеоролог.

По его словам, в южных районах столицы, в частности, в Новой Москве ожидаются очень сильные дожди, а также усиление ветра до 15 - 20 метров в секунду, грозы.

«Возможно формирование градин размером от 5 до 10 мм», - отметил Вильфанд.

Фронтальный раздел в течение дня будет успокаиваться ив ночные часы интенсивность осадков уменьшиться.

Из-за обильных дождей в некоторых районах, где пониженные местах рельефа, могут быть подтопления, подчеркнул он.

Однако, днем в субботу, 30 мая, погода начнет улучшаться и, по прогнозам Гидрометцентра, ожидается до 25 градусов тепла.