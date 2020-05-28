«Атипичное течение»: в чем специфика коронавируса у пожилых людей

Инфицированные коронавирусом пациенты пожилого возраста в большинстве переносят заболевание атипично, и лишь в 20% случаев течение болезни сопровождается лихорадкой. Такие данные сообщила директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова и главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.

Подобная форма свидетельствует об отсутствии активного иммунного ответа, который у молодых пациентов, наоборот, крайне часто проявляется.

«У молодых мы очень часто видели высокую лихорадку и тяжелое заболевание», - цитируют ее РИА Новости.

Пожилые люди, зараженные COVID-19, могут демонстрировать упадок сил, снижение аппетита и появление проблем с памятью.

Ранее бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко рассказал, что с наступлением теплой погоды и стабилизацией эпидемиологической ситуации в стране можно будет ослабить ограничительные меры для пожилых людей.