Рождение надежды: после пожаров в Австралии на свет появилась первая коала

В Австралии впервые после страшных лесных пожаров родился детеныш коалы. Животное появилось на свет в австралийском парке рептилий, который находится в штате Новый Южный Уэльс.

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Малышу около пяти месяцев и он только показался из сумки мамы. Коалу назвали Эш, что в переводе с английского означает «пепел». Таким образом, в парке хотят важность события и то, что новорожденная коала стала символом надежды на будущее дикой природы Австралии.



Лесные пожары охватили Австралию в конце 2019 года. Тогда по всему континенту было зарегистрировано более 130 очагов возгорания. В Новом Южном Уэльсе пламенем уничтожены тысячи гектаров леса. Погибли миллионы животных.