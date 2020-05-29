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Эксперт рассказал об опасности использования масок и перчаток на улице

Светлана Головина
06:15 29.05.2020
При использовании маски важно помнить, что сама она может стать источником инфицирования и не только коронавирусом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press

Использование средств индивидуальной защиты на улице является бессмысленным и даже опасным для здоровья, заявил «Звезде» академик РАН, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев.

«Маски надо носить в местах общественного пользования - в транспорте, магазинах, в местах, где возможен контакт с носителем коронавируса. Надо понимать, что ношение их для здоровья небезвредно, так как идет серьезная нагрузка на дыхательную и сердечно-сосудистую системы», - пояснил специалист.

По его словам, если на улице соблюдать социальную дистанцированность в 2 метра, заразиться невозможно, так как коронавирус передается только воздушно-капельным путем.

Помимо этого, через 2 часа использования маски, а также другие средства защиты превращаются в источник инфицирования.

«В период пандемии мы забыли, что кроме коронавируса есть грибы и бактерии, которые абсорбируются на маске. Влажная маска становится источником заражения», - подчеркнул Зверев.

Также академик считает, что бессмысленным является и ношение перчаток на улице, так как наша кожа имеет один из элементов врожденного иммунного ответа.

При использовании перчаток на их поверхности собирается множество вредных организмов, которые могут стать возбудителями серьезных заболеваний, в частности, кишечной инфекции, заключил Зверев.

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