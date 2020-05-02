Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

В МЧС назвали необходимые при госпитализации с коронавирусом вещи

Кирилл Васин
08:23 02.05.2020
В МЧС отмечают, что в условиях пандемии необходимо постоянно быть готовым к госпитализации, поэтому нужные предметы следует собрать заранее.
В МЧС назвали необходимые при госпитализации с коронавирусом вещи
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России при госпитализации в больницу с COVID-19 советуют брать с собой документы, немного наличных, электронные устройства для связи с родными и средства личной гигиены.

В МЧС отмечают, что в условиях пандемии нужно постоянно быть готовым к госпитализации, поэтому необходимые вещи следует собрать заранее. Первым делом нужно подготовить небольшую сумму наличными, основные средства должны быть на банковской карте.

Следует взять с собой мобильный телефон, ноутбук, планшет, электронную книгу и зарядные устройства к ним для связи с родными и друзьями, а также проведения досуга. Рекомендуется подготовить документы - страховой полис, паспорт, амбулаторную карту.

Также необходимо взять с собой антисептики, средства от расстройства пищеварения, простуды, аллергии, обезболивающие и сменную одежду для нахождения в палате: пижаму, халат, спортивный костюм, а также сменное нижнее белье и обувь.

Не стоит забывать и о средствах личной гигиены, таких как зубные щетка и паста; мыло; туалетная бумага; влажные салфетки; расческа; полотенца для лица и рук, а также банное; шампунь и гель для душа. Если вы пользуетесь косметикой, ее нужно взять тоже.

Необходимы также кружка и тарелка из небьющихся материалов, ложка, вилка, нож и блокнот с ручкой для срочных записей, уточняет ТАСС.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата01.05.2020, 22:32
Число зараженных COVID-19 в мире превысило 3,3 миллиона
Дата02.05.2020, 00:00
Финальный аккорд: Минобороны РФ обнародовало рассекреченные документы к 75-летию взятия Берлина
Дата28.04.2020, 09:25
Олимпийские игры в Токио оказались под угрозой отмены
Дата30.04.2020, 13:01
Штурмовик «Ил-2»: «мясник» для вермахта
Дата02.05.2020, 00:00
Финальный аккорд: Минобороны РФ обнародовало рассекреченные документы к 75-летию взятия Берлина
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
08:23 В стране и мире
В МЧС назвали необходимые при госпитализации с коронавирусом вещи
07:55 В стране и мире
Зараженный рассказал о необычном проявлении коронавируса
07:42 В стране и мире
Главврач рассказал о тяжелом течении коронавируса у молодых пациентов
06:14 В стране и мире
В Забайкалье ввели обязательный масочный режим
06:00 Армия
Видео
«Пример сотрудничества для всех стран»: военные РФ и Италии продезинфицировали три пансионата в Брешиа
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
08:23 В стране и мире
В МЧС назвали необходимые при госпитализации с коронавирусом вещи
08:16 В стране и мире
Видео
Жительница Украины сломала фонтан, забравшись на него с ребенком: видео
07:55 В стране и мире
Зараженный рассказал о необычном проявлении коронавируса
07:42 В стране и мире
Главврач рассказал о тяжелом течении коронавируса у молодых пациентов
07:41 В стране и мире
Выявлена аномальная патология, приводящая к смерти при коронавирусе
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Обнаружена неожиданная опасность медицинских масок
Финальный аккорд: Минобороны РФ обнародовало рассекреченные документы к 75-летию взятия Берлина
Ученые показали, как один человек заражает COVID-19 весь самолет
Видео
Форпост на Крайнем Севере: как устроена военная база РФ «Арктический трилистник»
Видео
Врач рассказал, как обезопасить себя при сдаче теста на COVID-19
Ученые рассказали, как продлить жизнь с помощью кофе
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.