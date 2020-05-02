В МЧС назвали необходимые при госпитализации с коронавирусом вещи

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России при госпитализации в больницу с COVID-19 советуют брать с собой документы, немного наличных, электронные устройства для связи с родными и средства личной гигиены.

В МЧС отмечают, что в условиях пандемии нужно постоянно быть готовым к госпитализации, поэтому необходимые вещи следует собрать заранее. Первым делом нужно подготовить небольшую сумму наличными, основные средства должны быть на банковской карте.

Следует взять с собой мобильный телефон, ноутбук, планшет, электронную книгу и зарядные устройства к ним для связи с родными и друзьями, а также проведения досуга. Рекомендуется подготовить документы - страховой полис, паспорт, амбулаторную карту.

Также необходимо взять с собой антисептики, средства от расстройства пищеварения, простуды, аллергии, обезболивающие и сменную одежду для нахождения в палате: пижаму, халат, спортивный костюм, а также сменное нижнее белье и обувь.

Не стоит забывать и о средствах личной гигиены, таких как зубные щетка и паста; мыло; туалетная бумага; влажные салфетки; расческа; полотенца для лица и рук, а также банное; шампунь и гель для душа. Если вы пользуетесь косметикой, ее нужно взять тоже.

Необходимы также кружка и тарелка из небьющихся материалов, ложка, вилка, нож и блокнот с ручкой для срочных записей, уточняет ТАСС.